Минэкономики: Беларусь и Китай через межрегиональное сотрудничество усилят стратегическое партнерство

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай усиливают стратегическое партнерство через межрегиональное сотрудничество и инновационные промышленные проекты. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, выступая на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Циндао Китайской Народной Республики, проводимой под руководством председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева и председателя Народного политического консультативного совета города Циндао (НПКСК) Мэн Цинбина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
По словам Алеси Абраменко, сторонами огромное внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству, которое рассматривается как ключевой драйвер взаимодействия. «В 2023 году между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции Китая подписано соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества Беларуси с крупнейшими городами Китая, в частности с городом Циндао. Беларусь и Циндао обладают значительным потенциалом для сотрудничества в сфере услуг, особенно в логистике, цифровых технологиях, туризме, образовании. В этом году ожидаем вступления в силу соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между нашими странами, полноформатная реализация которого обеспечит рост взаимного оборота услугами и инвестиций», — сказала Алеся Абраменко.
Замминистра также отметила хороший темп наращивания двусторонней торговли: за 10 лет рост более чем в два раза. «Китай на протяжении пяти лет сохраняет статус второго торгового партнера Беларуси, а Беларусь входит в десятку крупнейших поставщиков в Китай удобрений, мясо-молочной продукции, рапсового масла. Потенциал взаимной торговли колоссальный. Мы активизируем продвижение своих товаров на китайских e-commerce платформах. Заинтересованы в импорте высокотехнологичных продуктов из Китая — от электроники до технологического оборудования», — подчеркнула Алеся Абраменко.
Замруководителя министерства отметила, что стратегическим совместным проектом является Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Парк признан одной из самых быстрорастущих экономических зон мира. Здесь построена инженерная и транспортная инфраструктура, созданы эксклюзивные льготные условия реализации инвестпроектов. Мы предлагаем компаниям из Циндао размещать здесь свои высокотехнологичные производства», — добавила она.
По мнению Алеси Абраменко, особое внимание необходимо уделить развитию научно-технического сотрудничества. «В Беларуси и Циндао созданы все условия и возможности для создания совместных лабораторий и осуществления НИОКР по развитию отраслей новых материалов, оптических, механических и электрических технологий, биотехнологий. Мы готовы вместе работать над увеличением товарооборота, реализацией прорывных проектов и укреплением контактов в различных сферах», — резюмировала замминистра. -0-