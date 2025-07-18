Минэкономики: Беларусь и Китай через межрегиональное сотрудничество усилят стратегическое партнерство

По словам Алеси Абраменко, сторонами огромное внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству, которое рассматривается как ключевой драйвер взаимодействия. «В 2023 году между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции Китая подписано соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества Беларуси с крупнейшими городами Китая, в частности с городом Циндао. Беларусь и Циндао обладают значительным потенциалом для сотрудничества в сфере услуг, особенно в логистике, цифровых технологиях, туризме, образовании. В этом году ожидаем вступления в силу соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между нашими странами, полноформатная реализация которого обеспечит рост взаимного оборота услугами и инвестиций», — сказала Алеся Абраменко.