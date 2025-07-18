Роскачество разработает стандарт для признания российского происхождения пива

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Требования к уровню локализации напитка составят не менее 95 процентов, проект представят до конца текущего года. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе организации.
— Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95 процентов) для отнесения его к категории «Пиво России» и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года, — говорится в сообщении.
В организации отметили, что впоследствии на базе стандарта могут разработать соответствующий Федеральный закон по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России».
В Роскачестве подчеркнули, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, а также формирования и популяризации национального бренда алкогольного напитка, передает РИА Новости.
14 февраля крупные производители пищевой продукции обратились в Министерство сельского хозяйства России с просьбой не поддерживать предложение Министерства промышленности и торговли об обязательстве изготавливать всю еду по ГОСТам. Они объяснили свою просьбу тем, что из-за подобного решения могут исчезнуть отдельные группы пищевой продукции, и это может спровоцировать рост цен.