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Роскачество разработает стандарт для признания российского происхождения пива

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Требования к уровню локализации напитка составят не менее 95 процентов, проект представят до конца текущего года. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива. Требования к уровню локализации напитка составят не менее 95 процентов, проект представят до конца текущего года. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе организации.

— Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95 процентов) для отнесения его к категории «Пиво России» и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года, — говорится в сообщении.

В организации отметили, что впоследствии на базе стандарта могут разработать соответствующий Федеральный закон по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России».

В Роскачестве подчеркнули, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, а также формирования и популяризации национального бренда алкогольного напитка, передает РИА Новости.

14 февраля крупные производители пищевой продукции обратились в Министерство сельского хозяйства России с просьбой не поддерживать предложение Министерства промышленности и торговли об обязательстве изготавливать всю еду по ГОСТам. Они объяснили свою просьбу тем, что из-за подобного решения могут исчезнуть отдельные группы пищевой продукции, и это может спровоцировать рост цен.