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В РФ предложили избавиться от «человейников»: на какие дома их могут заменить

В РФ хотят заменить человейники в регионах малоэтажными домами.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили заменить плотно заселенные многоэтажные дома, так называемые «человейники» в регионах на малоэтажные здания с развитой инфраструктурой. С такой инициативой выступила глава комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи Нина Останина.

«Вместо этих человейников ипотечных с однушками до восьми квадратов переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой», — сообщила она.

По словам Останиной, данная инициатива привлечет россиян к проживанию в регионах России, которые не хотят оставаться там из-за якобы отсутствия развитой инфраструктуры. При этом депутат отметила, что избавление от «человейников» позволит густо заселить территории, увеличивая рождаемость в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с начла 2025 года резко снизились объемы жилищного строительства.