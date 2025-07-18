В РФ предложили избавиться от «человейников»: на какие дома их могут заменить

По словам Останиной, данная инициатива привлечет россиян к проживанию в регионах России, которые не хотят оставаться там из-за якобы отсутствия развитой инфраструктуры. При этом депутат отметила, что избавление от «человейников» позволит густо заселить территории, увеличивая рождаемость в стране.