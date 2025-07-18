В Минздраве раскрыли, сколько медсестер увольняются после первого года работы

Почти каждая пятая российская медицинская сестра, или 21%, увольняется из медорганизации в течение первого года работы. Такое заявление в ходе всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижения дефицита кадров» сделала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
Она сообщила, что ведомство совместно с пенсионным фондом решили выяснить, сколько молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестра, работают в медицинских организациях больше одного года.
«Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились — 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», — подчеркнул Семенова.
По словам заместителя министра здравоохранения России, в среднем этот показатель составляет меньше 15% в регионах РФ. Ниже этого уровня процент в Ивановской и Херсонской областях, в Чукотской и Ямало-Ненецком автономном округе.
Чаще всего в течение первого года работы увольняются в республиках Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%).
Ранее представитель комитета по охране здоровья Госдумы заявила, что с 1 сентября текущего года фельдшеры при необходимости смогут временно заменять профильных специалистов. В нижней палате парламента отметили, что это позволит не оставить пациентов без помощи.
Врачи оценили эту инициативу: треть специалистов негативно оценили возможность передачи части своих обязанностей. Большинство из них считают, что фельдшерам можно передать только бумажную работу.