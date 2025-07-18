Умер Алексей Никольский, артист ВИА «Стожары»

Умер артист ВИА «Стожары» Алексей Никольский. Он ушёл из жизни в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале.
«Ушел из жизни артист ВИА Стожары Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем», — говорится в сообщении от филармонии.
Сообщается, что церемония прощания с Никольским пройдёт в траурном зале Брянской городской больницы № 1 19 июля в 12:00 по московскому времени.
Ранее KP.RU сообщил, что 18 июля 2025 года скончался Кайрат Кемалов — выдающийся актёр театра и кино, заслуженный деятель Казахстана, звезда фильма «Золотой трон». Ему было 68 лет. Кроме того, скончался в зоне СВО актёр Константин Орлов. Артист сам принял решение отправиться на СВО добровольцем. Но этот шаг Орлова стал настоящим шоком для его родных и близких.