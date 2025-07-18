Умер Алексей Никольский, артист ВИА «Стожары»

Ранее KP.RU сообщил, что 18 июля 2025 года скончался Кайрат Кемалов — выдающийся актёр театра и кино, заслуженный деятель Казахстана, звезда фильма «Золотой трон». Ему было 68 лет. Кроме того, скончался в зоне СВО актёр Константин Орлов. Артист сам принял решение отправиться на СВО добровольцем. Но этот шаг Орлова стал настоящим шоком для его родных и близких.