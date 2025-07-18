Самый богатый российский артист лишился доступа к счетам: ФНС заморозила счета Юрия Антонова

ФНС приостановила операции по счетам композитора Юрия Антонова, пишет РИА Новости.
Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Такие выводы следуют из информации сервиса автоматизированной проверки контрагентов «Контур. Фокус».
«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в материалах. Их изучили корреспонденты РИА Новости.
По информации из системы, Антонов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с июля 1997 года. Основным направлением его деятельности указано исполнительское искусство.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. Музыкант является владельцем собственной студии, в которой занимается созданием музыкальных произведений. Его постоянным местом жительства служит просторный дом в Подмосковье, окруженный обширными земельными участками. Антонов прославился своей особой привязанностью к животным — на территории его поместья находится своеобразный зоопарк, включающий многочисленных кошек, собак, белок, а также уток, павлинов и фазанов. Артист выделяет значительные средства на содержание своих питомцев, считая заботу о них неотъемлемой частью своей жизни.