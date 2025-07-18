Самый богатый российский артист лишился доступа к счетам: ФНС заморозила счета Юрия Антонова

Ранее ряд СМИ сообщал, что Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. Музыкант является владельцем собственной студии, в которой занимается созданием музыкальных произведений. Его постоянным местом жительства служит просторный дом в Подмосковье, окруженный обширными земельными участками. Антонов прославился своей особой привязанностью к животным — на территории его поместья находится своеобразный зоопарк, включающий многочисленных кошек, собак, белок, а также уток, павлинов и фазанов. Артист выделяет значительные средства на содержание своих питомцев, считая заботу о них неотъемлемой частью своей жизни.