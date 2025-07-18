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Самый богатый российский артист лишился доступа к счетам: ФНС заморозила счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Такие выводы следуют из информации сервиса автоматизированной проверки контрагентов «Контур. Фокус».

ФНС приостановила операции по счетам композитора Юрия Антонова, пишет РИА Новости.

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Такие выводы следуют из информации сервиса автоматизированной проверки контрагентов «Контур. Фокус».

«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в материалах. Их изучили корреспонденты РИА Новости.

По информации из системы, Антонов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с июля 1997 года. Основным направлением его деятельности указано исполнительское искусство.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. Музыкант является владельцем собственной студии, в которой занимается созданием музыкальных произведений. Его постоянным местом жительства служит просторный дом в Подмосковье, окруженный обширными земельными участками. Антонов прославился своей особой привязанностью к животным — на территории его поместья находится своеобразный зоопарк, включающий многочисленных кошек, собак, белок, а также уток, павлинов и фазанов. Артист выделяет значительные средства на содержание своих питомцев, считая заботу о них неотъемлемой частью своей жизни.