МАРТ нашел интернет-магазин с доставкой алкоголя по всей Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель оштрафован на Br8,4 тыс. за нарушение порядка реализации алкогольной продукции. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
При введении в поисковой строке браузера названия одного из интернет-магазинов индивидуального предпринимателя, находящегося в доменной зоне .by, происходила переадресация на сайт, расположенный в доменной зоне .com, позиционирующей себя в качестве интернет-магазина, осуществляющего доставку товаров, в том числе алкогольной продукции, по всей республике. По материалам МАРТ судом Минского района за нарушение порядка реализации алкогольной продукции индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере Br8,4 тыс., который выплачен в полном объеме.
Одновременно МАРТ при проведении мониторинга иных принадлежащих индивидуальному предпринимателю интернет-магазинов установил нарушения законодательства о защите прав потребителей и правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, МАРТ вынесено предупреждение.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» запрещается розничная торговля алкогольными напитками с использованием сети Интернет. -0-