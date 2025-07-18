МАРТ нашел интернет-магазин с доставкой алкоголя по всей Беларуси

При введении в поисковой строке браузера названия одного из интернет-магазинов индивидуального предпринимателя, находящегося в доменной зоне .by, происходила переадресация на сайт, расположенный в доменной зоне .com, позиционирующей себя в качестве интернет-магазина, осуществляющего доставку товаров, в том числе алкогольной продукции, по всей республике. По материалам МАРТ судом Минского района за нарушение порядка реализации алкогольной продукции индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере Br8,4 тыс., который выплачен в полном объеме.