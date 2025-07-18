«Показали европейцам, кто в доме хозяин». Эксперт о развитии взаимоотношений США и стран ЕС

«Помните, была небольшая история, которая буквально на короткое время возникла и исчезла. Тогда обсуждали тему “Ось “Париж — Берлин — Москва”. Она обсуждалась как альтернатива американской гегемонии. Тогда и Германия, и Франция демонстративно отказались поддержать американскую авантюру — американскую агрессию против Ирака. А дальше американцы показали европейцам, кто в доме хозяин. По щелчку сменилась власть в Париже, прямо на противоположную. Сменилась власть и в Германии на абсолютно проамериканскую. Американцы показали, мол, ребята, мы вам не позволим дергаться, здесь вам ловить нечего. И тогда европейцы поняли, что у них есть один шанс снова стать великими и могучими и снова грабить весь мир, как они грабили в течение четырех веков. Вдуматься только: больше четырех веков — такого не снилось ни одному завоевателю или агрессору в истории человечества. И единственный шанс — это примкнуть к американцам в их плане стратегического поражения России. Они резонно рассудили, что, как и в случае с крахом Советского Союза, основная экономическая и политическая выгода достанется европейцам. Да, Америка получит геополитическую выгоду, как и тогда, станет главой однополярного мира и прочее. Но экономически на том крахе нажилась в первую очередь Европа. И они рассчитывали именно на это. Поэтому совершенно сознательно присоединились к Соединенным Штатам”, — напомнил события минувших лет Игорь Шишкин.