«Показали европейцам, кто в доме хозяин». Эксперт о развитии взаимоотношений США и стран ЕС

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показали европейцам, кто в доме хозяин. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА проанализировал взаимодействие США и стран Евросоюза в развитии.
Как отметил эксперт, экономическую мощь страны ЕС приобрели после развала СССР, стремительно укрепляя свои позиции. «Где-то к 2010 году европейский ВВП, Европейского союза, был примерно равен китайскому, а иногда чуть-чуть превосходил его по некоторым показателям. Тогда много говорилось, что китайцы стали вторыми и они бросят вызов Соединенным Штатам — гегемонии, но при этом забывали, что вторыми там были еще и европейцы. А у них (европейцев. — Прим. БЕЛТА) в крови сидит, что они, а не кто-то еще, должны собирать дань гегемона со всего мира. И их совершенно не устроило то, что с ними произошло по итогам Второй мировой войны. И вот где-то к 2010 году европейцы начинают сначала потихоньку показывать зубки, свое намерение экономическую мощь превратить в геополитическую. Правда, американцы это быстро поняли и очень хорошо стали прикручивать “краник”. Тогда Европа поняла, что задираться с США у них не получится», — акцентировал он.
Без краха Советского Союза ЕС никогда бы не состоялся. Эксперт указал на важную точку роста Европы.
«Помните, была небольшая история, которая буквально на короткое время возникла и исчезла. Тогда обсуждали тему “Ось “Париж — Берлин — Москва”. Она обсуждалась как альтернатива американской гегемонии. Тогда и Германия, и Франция демонстративно отказались поддержать американскую авантюру — американскую агрессию против Ирака. А дальше американцы показали европейцам, кто в доме хозяин. По щелчку сменилась власть в Париже, прямо на противоположную. Сменилась власть и в Германии на абсолютно проамериканскую. Американцы показали, мол, ребята, мы вам не позволим дергаться, здесь вам ловить нечего. И тогда европейцы поняли, что у них есть один шанс снова стать великими и могучими и снова грабить весь мир, как они грабили в течение четырех веков. Вдуматься только: больше четырех веков — такого не снилось ни одному завоевателю или агрессору в истории человечества. И единственный шанс — это примкнуть к американцам в их плане стратегического поражения России. Они резонно рассудили, что, как и в случае с крахом Советского Союза, основная экономическая и политическая выгода достанется европейцам. Да, Америка получит геополитическую выгоду, как и тогда, станет главой однополярного мира и прочее. Но экономически на том крахе нажилась в первую очередь Европа. И они рассчитывали именно на это. Поэтому совершенно сознательно присоединились к Соединенным Штатам”, — напомнил события минувших лет Игорь Шишкин.
Также, по мнению эксперта, США прекрасно видели устремления европейцев. «Знали, что они только и мечтают, когда бы вместо американцев снова стать гегемонами, а американцев загнать под лавку. Не уничтожить, потому что это свои, но загнать под лавку. Им нужна была Европа в этой гибридной войне против России. И им нужна была Германия, в первую очередь именно Германия — экономический лидер Европы, потому что только эта страна могла обеспечить европейскую дисциплину в выполнении санкций. И Меркель с этой работой вполне справилась», — заключил он. -0-