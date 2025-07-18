Суббота в Молдове обещает быть вполне комфортной.
Днем 19 июля — +27 градусов.
Переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ночью — и вовсе +15 градусов.
Более-менее комфортным будет и воскресенье, правда, жара уже начнет доставать — +19 градусов.
А вот с понедельника уже начнется адская жара — +32 градуса, во вторник — +35 градусов.
Успокаивает одно — в прошлом году в это время температура воздуха была за +45 градусов.
Переживем!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).
В «Поезд боли» в центре Кишинева приказом загнали солдат Национальной армии: Неохваченными остались детсады — дошколят тоже можно группами отправить в теплушки.
Солдатиков мотострелковой бригады «Штефан чел Маре» привезли к «поезду боли», установленному на главной столичной площади (далее…).
Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня: Рассказываем, на какие улицы лучше не соваться на автомобиле.
Мэрия заранее приносит извинения жителям пешеходной улицы и прилегающих улиц за шум, громкую музыку, загруженность района и временные транспортные ограничения (далее…).