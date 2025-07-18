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Еще пару дней и снова будем спасаться от жуткой жары: На Молдову надвигается зной под 35 градусов

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 19 июля 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Суббота в Молдове обещает быть вполне комфортной.

Днем 19 июля — +27 градусов.

Переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Ночью — и вовсе +15 градусов.

Более-менее комфортным будет и воскресенье, правда, жара уже начнет доставать — +19 градусов.

А вот с понедельника уже начнется адская жара — +32 градуса, во вторник — +35 градусов.

Успокаивает одно — в прошлом году в это время температура воздуха была за +45 градусов.

Переживем!

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