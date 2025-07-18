Российской семье пришлось прятаться от града под столом

От града размером с кулак пришлось спасаться семье из Воронежской области под столом в беседке. Последствия разгула стихии шокировали жителей села. Об этом пишет «База» в телеграм-канале.
Издание пишет, что семья с детьми отправилась на отдых в село Нижняя Катуховка под Воронежем. Однако неожиданно поднялся сильный ветер, а затем прогремел гром и пошел град размером с куриное яйцо.
Он был настолько мощный, что пробил крышу. Наутро жители деревни увидели, что везде были выбиты стекла, в некоторых местах в крышах зияли дыры.
Один из автовладельцев насчитал на своей машине 508 вмятин. В округе оказались повреждены 51 машина и около 300 домов, а также школа, клуб, детский сад и магазины. Из-за большого количества повреждений на территории села ввели режим ЧС.
Ранее сообщалось, что катастрофический шторм обрушился на Чулымский район Новосибирской области вечером 17 июля. Начавшись с обычного дождя, непогода переросла в мощный грозовой фронт с крупным градом.