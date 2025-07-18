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Около 140 пассажиров заразились неизвестной болезнью во время круиза в Мексику

Около 140 пассажиров роскошного круизного лайнера Navigator of the Seas компании Royal Caribbean заразились неизвестной болезнью во время семидневного рейса из американского Лос-Анджелеса в Мексику.

Около 140 пассажиров роскошного круизного лайнера Navigator of the Seas компании Royal Caribbean заразились неизвестной болезнью во время семидневного рейса из американского Лос-Анджелеса в Мексику.

Инфицированные, среди которого оказались 134 пассажира и семь членов команды судна, пожаловались на одни и те же симптомы, в том числе рвоту, сильные боли в животе и диарею. После вспышки загадочной болезни на борту судна ввели усиленные протоколы уборки и санитарного надзора, а всех пострадавших на время рейса изолировали.

— На их судах соблюдаются строгие санитарные процедуры, зачастую превышающие требования общественного здравоохранения… Точная причина вспышки остается неизвестной, — передает газета New York Post.

Австралийские ученые предупредили о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксирован второй случай японского энцефалита, который передается через укусы комаров и может привести к летальному исходу. Некоторые европейские страны уже выпустили предупреждения по этому поводу.