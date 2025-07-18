Около 140 пассажиров заразились неизвестной болезнью во время круиза в Мексику

Инфицированные, среди которого оказались 134 пассажира и семь членов команды судна, пожаловались на одни и те же симптомы, в том числе рвоту, сильные боли в животе и диарею. После вспышки загадочной болезни на борту судна ввели усиленные протоколы уборки и санитарного надзора, а всех пострадавших на время рейса изолировали.