Жительница Пскова зарезала подругу, не желая делиться с ней мужчиной

По данным следствия, конфликт между женщинами произошел 1 мая на одной из улиц города. В результате ссоры женщина нанесла своей подруге два удара ножом в живот, после чего выкинула оружие в кусты и ушла. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран.