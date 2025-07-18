Жительница Пскова зарезала подругу, не желая делиться с ней мужчиной

В Пскове 41-летняя местная жительница зарезала ножом свою подругу во время ссоры, которая возникла из-за просьбы злоумышленницы перестать общаться с их общим знакомым. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.
По данным следствия, конфликт между женщинами произошел 1 мая на одной из улиц города. В результате ссоры женщина нанесла своей подруге два удара ножом в живот, после чего выкинула оружие в кусты и ушла. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран.
— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — передает сайт регионального СУ СК России.
13 июля в городе Реутов Московской области местный житель зарезал мужчину ножом из-за ревности к своей сожительнице. Сначала он стал избивать жителя, а затем взял кухонный нож и ударил им потерпевшего в бедро. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
1 июня в городе Химки Московской области женщина отказалась покидать жилище, из-за чего она дважды ударила хозяйку жилья ножом в грудь и покинула место произошедшего.