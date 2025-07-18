Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из-за пожара на Красноармейской перекрыли движение

Участок дороги на улице Красноармейской перекрыли в Ростове из-за пожара.

В Ростове вечером в пятницу, 18 июля, на улице Красноармейской произошел пожар. Сообщили очевидцы в социальных сетях. В связи с возгоранием был перекрыт участок дороги. Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции.

Так, временно нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Чехова до Соколова. На месте работают два экипажа ДПС. Организован отвод транспорта.

— Просим учитывать информацию при планировании маршрута и следовать указаниям сотрудников полиции, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Очевидцы сообщили о пожаре на проспекте Соколова в Ростове.

В Ростове на Соколова вечером в пятницу вспыхнул пожар (подробнее).