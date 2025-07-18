В Ростове из-за пожара на Красноармейской перекрыли движение

В Ростове вечером в пятницу, 18 июля, на улице Красноармейской произошел пожар. Сообщили очевидцы в социальных сетях. В связи с возгоранием был перекрыт участок дороги. Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции.
Так, временно нельзя будет проехать по улице Красноармейской от улицы Чехова до Соколова. На месте работают два экипажа ДПС. Организован отвод транспорта.
— Просим учитывать информацию при планировании маршрута и следовать указаниям сотрудников полиции, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Очевидцы сообщили о пожаре на проспекте Соколова в Ростове.
В Ростове на Соколова вечером в пятницу вспыхнул пожар (подробнее).