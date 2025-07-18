Пропавшую несколько лет назад кошку случайно обнаружили на другом континенте

В Соединённых Штатах Америки обнаружили кошку, пропавшую пять лет назад в Германии. Животное по кличке Трикси нашли в сельской местности округа Ошеана, штат Мичиган. Благодаря микрочипу ветеринары установили, что хозяйка кошки проживает в Германии. Женщина рассказала, что питомица бесследно исчезла в 2020 году, и, несмотря на долгие поиски, семья уже потеряла надежду на ее возвращение.
21 июля хозяйка Трикси прилетит в США, чтобы забрать свою кошку. Перелет оплатит благотворительная организация из Мичигана. Ноостается загадкой, как животное оказалось на другом континенте. Сотрудники зоозащитной организации, нашедшие кошку, не обнаружили никаких документов, подтверждающих ее легальный ввоз в страну.
По одной из версий, Трикси могла случайно попасть в грузовой контейнер и таким образом преодолеть Атлантический океан. История этой кошки удивила многих, ведь подобные случаи крайне редки. Теперь, спустя пять лет разлуки, хозяйка и питомица наконец воссоединятся.