Пропавшую несколько лет назад кошку случайно обнаружили на другом континенте

В Соединённых Штатах Америки обнаружили кошку, пропавшую пять лет назад в Германии. Животное по кличке Трикси нашли в сельской местности округа Ошеана, штат Мичиган. Благодаря микрочипу ветеринары установили, что хозяйка кошки проживает в Германии. Женщина рассказала, что питомица бесследно исчезла в 2020 году, и, несмотря на долгие поиски, семья уже потеряла надежду на ее возвращение.