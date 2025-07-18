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В работе приложения «Вкусно — и точка» произошел сбой 18 июля

Приложение «Вкусно — и точка» не работает у пользователей 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

В работе мобильного приложения сети ресторанов «Вкусно — и точка» произошел сбой 18 июля 2025 года. Об этом стало известно из сведений с сайта Downdetector.

«Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз», — следует из надписи в приложении. При этом сайт функционирует без сбоев.

Фото: скриншот мобильного приложения «Вкусно — и точка».

По данным сервиса Downdetector, за последний час было зафиксировано 614 обращений пользователей с проблемами в работе приложения. За сутки таких обращений было 1051.

«Вкусно — и точка» — это крупнейшая сеть общественного питания, которая объединяет более 920 заведений в 65 регионах России. Сегодня большинство продуктов для сети поступает от более чем 100 российских производителей.

Ранее KP.RU сообщил, что в работе мессенджера Telegram произошел сбой 9 июля 2025 года. Сообщается, что в последнее время сбои в работе сервиса участились. Россияне в разных регионах жаловались на сложности при отправке и приемке сообщений.