В работе приложения «Вкусно — и точка» произошел сбой 18 июля

В работе мобильного приложения сети ресторанов «Вкусно — и точка» произошел сбой 18 июля 2025 года. Об этом стало известно из сведений с сайта Downdetector.
«Что-то пошло не так. При получении данных произошла ошибка. Попробуйте еще раз», — следует из надписи в приложении. При этом сайт функционирует без сбоев.
Фото: скриншот мобильного приложения «Вкусно — и точка».
По данным сервиса Downdetector, за последний час было зафиксировано 614 обращений пользователей с проблемами в работе приложения. За сутки таких обращений было 1051.
«Вкусно — и точка» — это крупнейшая сеть общественного питания, которая объединяет более 920 заведений в 65 регионах России. Сегодня большинство продуктов для сети поступает от более чем 100 российских производителей.
Ранее KP.RU сообщил, что в работе мессенджера Telegram произошел сбой 9 июля 2025 года. Сообщается, что в последнее время сбои в работе сервиса участились. Россияне в разных регионах жаловались на сложности при отправке и приемке сообщений.