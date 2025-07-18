Запчасти к дорогостоящему оборудованию на Br140 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Грузовой автомобиль Renault с таким товаром въезжал территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». Уже на весогабаритном контроле было установлено, что в полуприцепе находится лишний груз. Вес перемещаемых товаров оказался на 450 кг тяжелее, чем было заявлено в документах. Такое превышение составили намеренно неучтенные запасные части к оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности. За их законный ввоз следовало бы уплатить таможенные платежи в размере более Br28 тыс.