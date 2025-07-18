Запчасти к дорогостоящему оборудованию на Br140 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадекларированные товары общей стоимостью Br140 тыс. обнаружили брестские таможенники в грузовике польского перевозчика — нарушая законодательство, везли из Германии запчасти к дорогостоящему оборудованию. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
Грузовой автомобиль Renault с таким товаром въезжал территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». Уже на весогабаритном контроле было установлено, что в полуприцепе находится лишний груз. Вес перемещаемых товаров оказался на 450 кг тяжелее, чем было заявлено в документах. Такое превышение составили намеренно неучтенные запасные части к оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности. За их законный ввоз следовало бы уплатить таможенные платежи в размере более Br28 тыс.
Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. -0-