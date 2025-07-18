Ограничения на посещение лесов действуют во всех регионах Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех областях Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Ограничения введены в 6 районах Брестской области, в 7 районах Витебской области, 8 районах Гомельской области, 4 районах Гродненской области, 5 районах Минской области и 3 районах Могилевской области.
Население просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.
Также, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-