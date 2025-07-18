В Беларуси упрощен порядок платы за выделение и использование радиочастотного спектра

Основными изменениями в ведомстве назвали упрощение расчета платы: теперь он будет зависеть от ширины выделенной полосы радиочастот, а не от каждого отдельного радиоэлектронного средства. Кроме того, убраны громоздкие формулы — размер ежегодной платы теперь будет определяться на основе табличных значений.