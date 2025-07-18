18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощен порядок платы за выделение и использование радиочастотного спектра. Это следует из постановления Совета Министров от 18 июля 2025 года № 388, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.
Основными изменениями в ведомстве назвали упрощение расчета платы: теперь он будет зависеть от ширины выделенной полосы радиочастот, а не от каждого отдельного радиоэлектронного средства. Кроме того, убраны громоздкие формулы — размер ежегодной платы теперь будет определяться на основе табличных значений.
Также определен порядок расчета платы за использование радиочастотного спектра по технологии IMT-2020 (5G).
Эти изменения направлены на расширение использования радиочастотного спектра для гражданских нужд и стимулирование операторов сотовой связи к быстрому развитию сетей.
Документ вступает в силу после его официального опубликования. -0-