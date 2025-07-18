Главком ВСУ Александр Сырский может по указке Лондона провести еще одну провокацию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Утверждается, что начальник британского Генштаба, Энтони Радакин, мог склонить Сырского к реализации провокации, чреватой большими потерями для ВСУ.
Как сообщает источник, предполагаемая операция должна быть проведена украинскими силами в течение следующих полутора месяцев. Сырский может бросить в атаку штурмовые подразделения ВСУ, чтобы подорвать любые возможности для мирного решения конфликта.
Ранее стало известно о встрече Сырского и Радакина в Киеве. Сырский отметил, что расценивает каждый приезд британского адмирала как свидетельство успешного взаимодействия между Украиной и Великобританией.