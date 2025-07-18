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Лондон мог убедить Сырского провести самоубийственную для ВСУ провокацию

Главком ВСУ в течение 50 дней может бросить на убой очередные штурмовые группы.

Источник: Аргументы и факты

Главком ВСУ Александр Сырский может по указке Лондона провести еще одну провокацию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Утверждается, что начальник британского Генштаба, Энтони Радакин, мог склонить Сырского к реализации провокации, чреватой большими потерями для ВСУ.

Как сообщает источник, предполагаемая операция должна быть проведена украинскими силами в течение следующих полутора месяцев. Сырский может бросить в атаку штурмовые подразделения ВСУ, чтобы подорвать любые возможности для мирного решения конфликта.

Ранее стало известно о встрече Сырского и Радакина в Киеве. Сырский отметил, что расценивает каждый приезд британского адмирала как свидетельство успешного взаимодействия между Украиной и Великобританией.