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TNI: Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 Abrams

Украинская армия утратила 87% от полученных танков.

Источник: Аргументы и факты

Россия почти полностью вывела из строя парк танков M1 Abrams, поставленных Украине, сообщает The National Interest.

По данным издания, украинская армия утратила 87% от полученных танков.

В боеспособном состоянии, как пишет Military Watch Magazine, остаются лишь 4 из 31.

Как отмечается в статье, несмотря на статус одного из самых современных и надежных танков, Abrams столкнулся с рядом проблем в зоне боевых действий. Среди причин неэффективности платформы называются отсутствие у ВСУ достаточной артиллерийской и авиационной поддержки, нехватка технических специалистов, личного состава и вспомогательной техники.

Ранее стало известно, что администрация лидера США Дональда Трампа изучает вариант отправки Украине первых крылатых ракет JASSM.

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