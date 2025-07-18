TNI: Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 Abrams

Как отмечается в статье, несмотря на статус одного из самых современных и надежных танков, Abrams столкнулся с рядом проблем в зоне боевых действий. Среди причин неэффективности платформы называются отсутствие у ВСУ достаточной артиллерийской и авиационной поддержки, нехватка технических специалистов, личного состава и вспомогательной техники.