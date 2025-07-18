TNI: Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 Abrams

Россия почти полностью вывела из строя парк танков M1 Abrams, поставленных Украине, сообщает The National Interest.
По данным издания, украинская армия утратила 87% от полученных танков.
В боеспособном состоянии, как пишет Military Watch Magazine, остаются лишь 4 из 31.
Как отмечается в статье, несмотря на статус одного из самых современных и надежных танков, Abrams столкнулся с рядом проблем в зоне боевых действий. Среди причин неэффективности платформы называются отсутствие у ВСУ достаточной артиллерийской и авиационной поддержки, нехватка технических специалистов, личного состава и вспомогательной техники.
Ранее стало известно, что администрация лидера США Дональда Трампа изучает вариант отправки Украине первых крылатых ракет JASSM.