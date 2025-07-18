На борту круизного лайнера в США произошла вспышка «загадочной болезни»: 134 пассажира уже заражены

Более сотни пассажиров роскошного круизного лайнера подхватили неизвестную болезнь во время путешествия из США в Мексику. Об этом сообщает The New York Post.
Круизный лайнер Navigator of the Seas отправился из Лос-Анджелеса в Мексику и провел в пути семь дней. За это время 134 пассажира и 7 членов экипажа почувствовали себя плохо: их мучили рвота, спазмы желудка и диарея.
Путешествие по круизу завершилось 11 июля. Точная причина вспышки инфекции загадочной болезнью пока неизвестна. Чтобы остановить распространение инфекции, компания усилила санитарные меры на корабле и изолировала всех пострадавших.
Ранее сообщалось о случае, когда в Дагестане произошло массовое отравление питьевой водой. Людей с жалобами на плохое самочувствие госпитализировали в местную больницу, где врачи выявили у них признаки острой кишечной инфекции.