Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту круизного лайнера в США произошла вспышка «загадочной болезни»: 134 пассажира уже заражены

Metro: на борту американского круизного лайнера произошло массовое заражение.

Источник: Комсомольская правда

Более сотни пассажиров роскошного круизного лайнера подхватили неизвестную болезнь во время путешествия из США в Мексику. Об этом сообщает The New York Post.

Круизный лайнер Navigator of the Seas отправился из Лос-Анджелеса в Мексику и провел в пути семь дней. За это время 134 пассажира и 7 членов экипажа почувствовали себя плохо: их мучили рвота, спазмы желудка и диарея.

Путешествие по круизу завершилось 11 июля. Точная причина вспышки инфекции загадочной болезнью пока неизвестна. Чтобы остановить распространение инфекции, компания усилила санитарные меры на корабле и изолировала всех пострадавших.

Ранее сообщалось о случае, когда в Дагестане произошло массовое отравление питьевой водой. Людей с жалобами на плохое самочувствие госпитализировали в местную больницу, где врачи выявили у них признаки острой кишечной инфекции.