Соблазнившая 12 монахов мошенница из Таиланда заявила об угрызениях совести

Мошенница из Таиланда Вилаван Эмсават, которая переспала с 12 буддистскими монахами и шантажом выманила у них 350 миллионов бато (926 миллионов рублей — прим. «ВМ»), рассказала, что испытывает угрызения совести.
Девушка отметила, что один из священнослужителей хорошо заботился о ней.
— Он давал мне все, что я просила. Однажды я захотела Mercedes, и он купил его, заплатив три миллиона батов (7,2 миллиона рублей — прим. «ВМ») наличными, — рассказала Эмсават.
Она добавила, что знала, что совершает грех, совокупляясь с духовными лицами, но продолжала делать это, чтобы прокормить своих детей. При этом в полиции заявили, что в момент ареста на счетах девушки было только 44 тысячи батов (100 тысяч рублей — прим. «ВМ»), поскольку остальные средства она потратила в онлайн-казино.
11 из 12 священнослужителей, которых уличили в связях с Эмсават, лишили сана. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях, передает Daily Star.
В американском штате Джорджия 56-летнюю сотрудницу тюрьмы Вики Линн Франц уволили и осудили за секс с заключенным и контрабанду — за 50 долларов она пронесла другому осужденному пять пачек сигарет.