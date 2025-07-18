Соблазнившая 12 монахов мошенница из Таиланда заявила об угрызениях совести

Она добавила, что знала, что совершает грех, совокупляясь с духовными лицами, но продолжала делать это, чтобы прокормить своих детей. При этом в полиции заявили, что в момент ареста на счетах девушки было только 44 тысячи батов (100 тысяч рублей — прим. «ВМ»), поскольку остальные средства она потратила в онлайн-казино.