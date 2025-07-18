Россиянам разрешили передавать свой номер без угрозы в ряде случаев

Ранее, с 1 июля 2025 года, в России вступил в силу новые правила для иностранных граждан, пользующихся мобильной связью: для заключения договора связи требуется регистрация в Единой биометрической системе, получение СНИЛС и учетной записи на «Госуслугах». Эти изменения были направлены на повышение контроля и безопасности в сфере мобильной связи и сопровождались поэтапным отключением номеров у иностранных граждан, не выполнивших новые требования.