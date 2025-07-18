Более 20 украинских дронов сбили над российскими регионами за четыре часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 14:00 до 18:00. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Девять — над территорией Калужской области, девять — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Московского региона, в том числе пять, летевших на Москву, по одному — над территориями Курской и Смоленской областей, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских дронов над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Воробьев уточнил, что большинство летательных аппаратов российские войска сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.
17 июля в Минобороны России сообщили, что в период с 21:00 до 23:00 российские средства ПВО уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над Республикой Крым, Москвой, а также Московской, Брянской и Орловской областями.