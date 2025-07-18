Встреча на мирной белорусской земле. Этно-вечеринка «Вишневого фестиваля» собрала 8 коллективов

18 июля, Глубокое /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. На «Вишневом фестивале» в Глубоком прошла традиционная этно-вечеринка под открытым небом, передает корреспондент БЕЛТА.
Показать культуру разных стран мира собрались восемь творческих коллективов. Некоторые из них впервые приехали в Глубокое на ягодный фест. Среди гостей вишневой столицы Беларуси — команды из России, Латвии, а также Республиканского центра национальных культур из Минска, которые привезли на глубокскую землю частички культуры и искусств Кореи, Индии, Армении.
Традиционный обряд в начале этно-вечеринки — обмен объятьями и подарками. Представители коллективов подарили друг другу приготовленные сувениры на память о встрече на фестивале. Все вместе они затем закружились в дружном хороводе.
Участники спели заводные белорусские и русские народные песни, продемонстрировали выразительный язык тела и мимики в индийских танцах, текучую пластику корейской хореографии и стройность линий армянского танца. Также коллективы провели для зрителей танцевальный флешмоб с элементами обучения — как танцевать, подобно птичкам.
Художественный руководитель ансамбля индийского танца «Сапна» Елена Позднякова рассказала, что о фестивале узнала в центре национальных культур. В вишневую столицу она со своим коллективом приехала впервые. «Когда мы только въезжали в Глубокое, нам уже понравился этот город. Такой красивый, уютный, цветущий, теплый. Очень рады, что сюда приехали. Замечательный фестиваль. Мы сюда привезли народные индийские танцы, у которых есть главная особенность — в каждом движении рук, ног, головы, даже мимике лица заключен какой-то рассказ. Мы рады, что есть такие фестивали, где не просто можно показать частичку культуры определенной страны, а увидеть другие культуры, подружиться с коллективами из разных стран. Так замечательно, что на нашей белорусской земле мы можем вот так свободно, мирно, дружно и весело встречаться и показывать свои таланты», — поделилась Елена Позднкова. -0-
Фото Александра Хитрова.