Встреча на мирной белорусской земле. Этно-вечеринка «Вишневого фестиваля» собрала 8 коллективов

Художественный руководитель ансамбля индийского танца «Сапна» Елена Позднякова рассказала, что о фестивале узнала в центре национальных культур. В вишневую столицу она со своим коллективом приехала впервые. «Когда мы только въезжали в Глубокое, нам уже понравился этот город. Такой красивый, уютный, цветущий, теплый. Очень рады, что сюда приехали. Замечательный фестиваль. Мы сюда привезли народные индийские танцы, у которых есть главная особенность — в каждом движении рук, ног, головы, даже мимике лица заключен какой-то рассказ. Мы рады, что есть такие фестивали, где не просто можно показать частичку культуры определенной страны, а увидеть другие культуры, подружиться с коллективами из разных стран. Так замечательно, что на нашей белорусской земле мы можем вот так свободно, мирно, дружно и весело встречаться и показывать свои таланты», — поделилась Елена Позднкова. -0-