Беларусь принимает участие в Политическом форуме по устойчивому развитию в Нью-Йорке

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко принимает участие в Политическом форуме по устойчивому развитию, проводимом под эгидой ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
В рамках форума Республика Беларусь в числе 36 государств представит третий добровольный Национальный обзор по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в котором отражен прогресс в достижении страной Целей устойчивого развития за последние годы. -0-