Выявлены мутации, повышающие вероятность зачатия мальчика или девочки

В частности, дети одного и того же пола необычно часто рождались у тех женщин, у которых было по 3−4 ребенка и больше, и при этом только девочки или только мальчики чаще рождались у тех участниц NHS-II и NHS-III, чей возраст превышал 28 лет на момент зачатия ребенка. В среднем это происходило на 13% чаще, чем предсказывает математика, причем все побочные факторы, в том числе группа крови, этническая принадлежность и индекс массы тела, не оказывали существенного влияния на эту закономерность.