Отдохнувший в Абхазии россиянин объяснил, почему больше туда не вернется

Турист из России поделился своими впечатлениями от поездки в Абхазию, отметив, что атмосфера на курортах осталась на уровне 1990-х, а цены «уже шагнули в 2030-е». Также путешественник заявил, что возвращаться в «страну души» не планирует. Об этом пишет портал Пруфы.ру.
По словам блогера, он потратил более 22 тысяч рублей за три дня отдыха, без учета расходов на бензин. При этом две ночи в отеле среднего уровня обошлись ему в 6000 рублей.
Еще выше могут быть цены на жилье в популярных местах вроде Гагры и Пицунды, предупредил россиянин.
Аналогичная ситуация и с питанием: обед в ресторане стоит от 1500 до 2000 рублей на человека, почти всегда добавляется 10% за обслуживание.
Турист заявил, отвечая на вопрос, стоит ли ехать в Абхазию, что можно рискнуть, если есть 20−25 тысяч рублей и готовность побегать в поисках банкомата. Но сам он возвращаться не намерен, так как есть много других более комфортных и не менее красивых направлений.
Ранее турист из России Евгений Цветков побывал в отпуске в Абхазии и заявил, что почувствовал себя доверчивым Буратино. По словам россиянина, он вместо ожидаемой «Страны души» попал в настоящую «Страну дураков», где его пытались обмануть на каждом шагу.