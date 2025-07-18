Отдохнувший в Абхазии россиянин объяснил, почему больше туда не вернется

Турист заявил, отвечая на вопрос, стоит ли ехать в Абхазию, что можно рискнуть, если есть 20−25 тысяч рублей и готовность побегать в поисках банкомата. Но сам он возвращаться не намерен, так как есть много других более комфортных и не менее красивых направлений.