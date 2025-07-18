В Германии растут сомнения о будущем Украины: Мерц назвал едва возможным присоединение страны к ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не рассчитывает на скорое вступление Украины в Европейский союз. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.
«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы этот конфликт закончился. Затем мы обсудим восстановление Украины», — отметил Мерц.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана, что Украина вряд ли сможет стать членом ЕС из-за риска прямого конфликта объединения с Россией.
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