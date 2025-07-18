В Германии растут сомнения о будущем Украины: Мерц назвал едва возможным присоединение страны к ЕС

При этом канцлер Германии назвал едва возможным присоединение Украины к Евросоюзу, поскольку страна находится в состоянии конфликта. Мерц также отметил, что сближение с ЕС будет происходить постепенно, а Украине потребуется еще минимум несколько лет на восстановление.