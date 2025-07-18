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В Германии растут сомнения о будущем Украины: Мерц назвал едва возможным присоединение страны к ЕС

Мерц заявил, что не рассчитывает на скорое присоединение Украины к ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не рассчитывает на скорое вступление Украины в Европейский союз. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы этот конфликт закончился. Затем мы обсудим восстановление Украины», — отметил Мерц.

При этом канцлер Германии назвал едва возможным присоединение Украины к Евросоюзу, поскольку страна находится в состоянии конфликта. Мерц также отметил, что сближение с ЕС будет происходить постепенно, а Украине потребуется еще минимум несколько лет на восстановление.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана, что Украина вряд ли сможет стать членом ЕС из-за риска прямого конфликта объединения с Россией.

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