Арктический плавучий университет начал океанологический разрез до острова Сальм

Разрез — линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды. На станциях исследователи опускают до дна розетту с батометрами, которые производят забор воды на разной глубине, приборы измеряют температуру и соленость. В итоге получается 2D-модель изменчивости температуры и солености воды на этом разрезе. Эти исследования важны для изучения распространения водных масс из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений.