Юрист Русяев предупредил дачников о штрафах за неправильные туалеты

Дачникам необходимо ответственно подходить к установке туалета на загородном участке, так как за нарушение правил его размещения предусмотрены штрафы. Об этом предупредил юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, нередко с проблемами сталкиваются те, кто устанавливает конструкцию наспех, забывая о ряде обязательных критериев. Специалист объяснил, что наиболее часто трудности возникают с выгребной ямой, которая должна быть герметична, чтобы не допустить загрязнения почвы.
Юрист также напомнил, что выгреб должен очищаться по меньшей мере раз в полгода, а его стенки и дно нужно полностью изолировать. Кроме того, туалет нельзя ставить ближе чем в восьми метрах от жилого дома и источников питьевой воды.
— Нарушение этих правил может повлечь штраф до нескольких тысяч рублей, а при повторных или грубых нарушениях — предписание снести постройку или запретить эксплуатацию, — передает слова Русяева телеканал RT.
Зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что дачники могут получить штраф за вырубку деревьев на участке, поскольку этого нельзя делать без предварительного согласования с госорганами.