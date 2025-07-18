Юрий Слюсарь назначил Елену Тимошенко начальником управления по поддержке бойцов СВО

— Уверен, что ее профессиональный опыт, понимание политических процессов и внутренняя включенность в тему дадут хороший результат. Нам необходимо поддержать ветеранов СВО и их семьи. Помочь им привыкнуть к мирной жизни и трудоустроиться, — говорится в сообщении.