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Аэропорт Мурманска возобновил полеты после получасовых ограничений

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Мурманска 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены вечером в пятницу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«Аэропорт Мурманск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения в работе воздушной гавани были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. При этом о возобновлении работы аэропорта представители Росавиации сообщили спустя менее чем через 30 минут.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничения на работу были введены в аэропорту Нижнего Новгорода ранним утром 18 июля. Спустя около часа Росавиация также сообщила о возобновлении приема и выпуска самолетов в воздушной гавани.