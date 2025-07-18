Аэропорт Мурманска возобновил полеты после получасовых ограничений

В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены вечером в пятницу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).
«Аэропорт Мурманск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения в работе воздушной гавани были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. При этом о возобновлении работы аэропорта представители Росавиации сообщили спустя менее чем через 30 минут.
Ранее KP.RU сообщал, что ограничения на работу были введены в аэропорту Нижнего Новгорода ранним утром 18 июля. Спустя около часа Росавиация также сообщила о возобновлении приема и выпуска самолетов в воздушной гавани.