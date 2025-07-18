Оставшиеся в Курахово школьники вступили в «Движение Первых»

«Сегодня были в Курахово, общались с детьми и давали им возможность вступить в ряды “Движение Первых”. Каждому вручали значок движения. Это важный шаг, как для нашего регионального отделения, так и для всей России. Главное — показать, что все дети, без разницы на какой они территории и насколько там тяжело, — они смогут участвовать во всех наших программах и проектах, ездить по России», — сказал Чернобай.