Оставшиеся в Курахово школьники вступили в «Движение Первых»

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Школьники, оставшиеся в освобожденном Курахово в ДНР, вступили в ряды «Движения Первых», рассказал РИА Новости председатель регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай.
«Сегодня были в Курахово, общались с детьми и давали им возможность вступить в ряды “Движение Первых”. Каждому вручали значок движения. Это важный шаг, как для нашего регионального отделения, так и для всей России. Главное — показать, что все дети, без разницы на какой они территории и насколько там тяжело, — они смогут участвовать во всех наших программах и проектах, ездить по России», — сказал Чернобай.
При этом он надеется, что на вступившие в ряды активистов дети из Курахово станут активнейшими участниками «Движения Первых» наряду с детьми из Авдеевки и заявят о себе на всю Россию. Из 11 детей, живущих в Курахово, в общероссийское общественно-государственное движение вступило восемь человек.
Вступление в ряды движения прошло в рамках первой гуманитарной акции активистов «Движение Первых» в Курахово, направленной на поддержку детей, пострадавших от обстрелов. В рамках акции детям привезли новые школьные наборы к будущему учебному году.