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Правительство РФ утвердило уточненные правила пропуска спецтранспорта на дорогах

Правительство России утвердило обновленные правила пропуска специального транспорта на дорогах, которые уточняют действия водителей при пропуске служебных машин. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Правительство России утвердило обновленные правила пропуска специального транспорта на дорогах, которые уточняют действия водителей при пропуске служебных машин. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

В ведомстве пояснили, что речь идет о машинах скорой помощи, пожарных, полиции и других служб. Федеральный закон не вводит какие-либо новые категории автомобилей с проблесковыми маячками и специальными сигналами, также он не дает никаких преимуществ такому транспорту.

Ранее, согласно ПДД, водитель был обязан уступить дорогу спецтранспорту, при этом не было разъяснений, как именно и в каком случае это нужно сделать. Из-за неясности и отсутствия точных указаний могли появляться опасные и спорные ситуации на дороге.

— Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, то есть перестраиваться на соседнюю или при наличии такой возможности съехать на обочину. Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. При этом в случае если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий, — передает Telegram-канал Минтранса.

24 июня правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность водителей за непропуск спецтранспорта с мигалками без цветографической раскраски. Согласно изменениям, за нарушение автомобилистам грозит штраф до 7,5 тысячи рублей либо лишение водительских прав на срок до года.