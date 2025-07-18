Правительство РФ утвердило уточненные правила пропуска спецтранспорта на дорогах

— Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, то есть перестраиваться на соседнюю или при наличии такой возможности съехать на обочину. Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. При этом в случае если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий, — передает Telegram-канал Минтранса.