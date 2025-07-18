Юрий Лоза учит жить с соседями: не ругаться, не дружить, просто здороваться

«Во-первых, я не рекомендую с соседями ссориться. Что угодно делайте, но не ссорьтесь. Это путь в никуда, вас будут потом ненавидеть, зачем это нужно? Во-вторых, с соседями нужно пытаться строить коммунальный рай. То есть не шуметь ночью, не шуметь очень рано утром. Ведите с соседями себя так, как хотели бы, чтобы в отношении вас они себя вели», — сказал Лоза. Его цитирует «Общественная служба новостей».