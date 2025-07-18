Рэперу, запретившему россиянам слушать свою музыку, грозит два года тюрьмы

Рэпер продолжает дистанцироваться от всего российского. Сначала он отменил концерты, потом отказался от аудитории, написав в соцсетях, что, хоть ему и тяжело, он не имеет морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию, обвинив в своих бедах и власть, и общество, и даже поклонников.