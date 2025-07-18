Врач перечислила лекарства, которые вредят водителям

«Обычные» капли в нос (Нафтизин, Галазолин, Санорин и аналоги с нафазолином/ксилометазолином). Кажется, что они просто снимают отек и не влияют на мозг? Как бы не так! Эти сосудосуживающие средства, регулярно попадая в кровь, могут вызывать системные эффекты: головокружение, повышение давления, тахикардию и нервозность или, наоборот, неожиданную вялость и заторможенность", — рассказала Золотарева проекту Авто Mail. Она добавила, что они резко снижают концентрацию и скорость реакции на дороге.