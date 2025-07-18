Россиян предупредили о штрафах за неправильные дачные туалеты

Юрист Илья Русяев заявил, что установка туалета на дачном участке с несоблюдением санитарных норм может повлечь за собой административную ответственность. Об этом пишет RT.
По словам эксперта, туалет на дачном участке не запрещен законом, однако он должен быть установлен с соблюдением санитарных и строительных норм. Учитывается тип конструкции и расстояние до жилья, хозпостроек и источников воды.
Если выгребная яма негерметична, это может привести к загрязнению почвы и воды, что нарушает санитарные и экологические нормы. Согласно СанПиН, яма должна быть полностью изолирована и должна не реже двух раз в год очищаться.
Кроме того, туалет должен находиться не ближе восьми метров к дому и источникам воды, а расстояние до соседнего участка должно составлять не менее двух метров, напомнил юрист.
Владельцу участка грозит штраф за нарушение этих требований, а в серьезных случаях — постройку могут обязать снести или запретить ее использование.
Ранее сообщалось, что работники Роспотребнадзора проверили деятельность одной из столовых в Волгограде. Они выяснили, что в заведении с залом для приема пищи на 25 посадочных мест отсутствуют туалет для посетителей или раковина.