Юлия Высоцкая заработала миллиарды рублей на лекарствах

Высоцкая, по имеющейся информации, является владелицей прибыльного аптечного холдинга, в состав которого входят «Вербена», «Олимп», «Аптека № 59», «Ронна» и «Заботливая аптека». Этот бизнес принес ей доход, превышающий 10 миллиардов рублей. В дополнение к этому, её компания «Неофарм Тверь» выиграла судебный процесс, получив 365 тысяч рублей.
В начале марта сообщалось, что Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в Сети. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями. Однако вскоре в компании опровергли сообщения о продаже и назвали заведомо ложными сообщения о сделке.