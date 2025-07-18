Юлия Высоцкая заработала миллиарды рублей на лекарствах

В начале марта сообщалось, что Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в Сети. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями. Однако вскоре в компании опровергли сообщения о продаже и назвали заведомо ложными сообщения о сделке.