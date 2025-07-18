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Юлия Высоцкая заработала миллиарды рублей на лекарствах

Бизнес-проекты популярной телеведущей Юлии Высоцкой принесли ей миллиарды рублей прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источник: Life.ru

Высоцкая, по имеющейся информации, является владелицей прибыльного аптечного холдинга, в состав которого входят «Вербена», «Олимп», «Аптека № 59», «Ронна» и «Заботливая аптека». Этот бизнес принес ей доход, превышающий 10 миллиардов рублей. В дополнение к этому, её компания «Неофарм Тверь» выиграла судебный процесс, получив 365 тысяч рублей.

В начале марта сообщалось, что Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в Сети. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями. Однако вскоре в компании опровергли сообщения о продаже и назвали заведомо ложными сообщения о сделке.