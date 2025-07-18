ФНС приостановила операции по счетам композитора Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета известного композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом говорится в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус».
В документах указывается, что по состоянию на 18 июля ФНС приняла решения о частичной или полной приостановке движения средств по ряду счетов.
Согласно информации системы, Юрий Антонов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) с июля 1997 года, а его основная сфера деятельности связана с исполнительскими видами искусства.