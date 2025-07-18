Госорганам разрешили совершать звонки с сотовых телефонов россиян: что известно

Жители России смогут передавать свои мобильные номера представителям государственных органов и служб экстренной помощи, когда это потребуется для их работы. Соответствующее решение правительства уже опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Утвердить список лиц, которым абонент — физическое лицо может передать свой номер, полученный на основании договора об оказании услуг мобильной связи. Постановление вступает в силу 1 сентября 2025 года», — говорится в постановлении.
В постановлении также отмечается, что госслужащие, сотрудники местных властей и представители экстренных служб должны быть на работе во время исполнения своих обязанностей.
Отметим, что в перечень экстренных служб входят полиция, скорая помощь, пожарные, служба реагирования в ЧС, аварийная служба газовой сети, а также служба «Антитеррор».
Ранее сообщалось, что россиян и иностранцев ждет новая реальность в использовании мобильной связи. Поправки в закон о связи ужесточат порядок покупки сим-карт, сменив привычный уклад в этой сфере.