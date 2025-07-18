Юрист рассказал, что будет с россиянами, которые пользуются VPN

По словам Божора, современные технологии интернет-провайдеров не позволяют без детального расследования определить, какую именно информацию пользователь искал на зашифрованных сайтах, поскольку большинство ресурсов используют SSL-сертификаты. Также установлены штрафы за неправильное использование оборудования для пропуска трафика или виртуальных телефонных станций. Юрист добавил, что теперь будет возможна блокировка устройств, с помощью которых мошенники совершают телефонные атаки на россиян.