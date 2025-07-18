Абоненты РФ с 1 сентября смогут передавать свой сотовый номер госорганам

С 1 сентября 2025 года абоненты в России смогут передавать свой мобильный номер представителям государственных органов и экстренных оперативных служб, если те действуют в рамках исполнения служебных обязанностей.
Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, утвержден перечень лиц, которым физическое лицо вправе передать абонентский номер, оформленный по договору на услуги мобильной связи. В него включены представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также сотрудники экстренных оперативных служб.
Оба случая предусматривают передачу номера исключительно при исполнении служебных обязанностей соответствующими лицами.
Ранее также сообщалось о том, что Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета.