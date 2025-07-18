«Я не боюсь сглаза»: Маргарита Симоньян ответила на вопрос о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Ранее KP.RU сообщал, что Маргарита Симоньян обратилась к россиянам, призвав их молиться о здоровье своего супруга Тиграна Кеосаяна. Главред RT также отметила, что в настоящее время врачи обеспечивают необходимый уход ее мужу, однако не только от них зависит то, когда телеведущий выйдет из комы.