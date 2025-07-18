«Я не боюсь сглаза»: Маргарита Симоньян ответила на вопрос о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего супруга, телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, который в настоящее время находится в коме.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать…», — написала Симоньян в личном Telegram-канале, отвечая на сообщения переживающих читателей.
По словам журналистки, она не делится новостями о состоянии своего мужа, потому что в нем пока не наблюдается каких-либо улучшений.
Ранее KP.RU сообщал, что Маргарита Симоньян обратилась к россиянам, призвав их молиться о здоровье своего супруга Тиграна Кеосаяна. Главред RT также отметила, что в настоящее время врачи обеспечивают необходимый уход ее мужу, однако не только от них зависит то, когда телеведущий выйдет из комы.
Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре прошлого года.