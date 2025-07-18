Финская молодежь стала массово покидать армию из-за страха войны с Россией

По данным журналистов, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно. Дело в том, что финская молодежь, наблюдая за украинскими военнослужащими, «спасается бегством», так как примеряет подобный опыт на себя. Кроме того, многие новобранцы столкнулись с рядом трудностей в процессе адаптации к армии, в том числе с серьезным стрессом.