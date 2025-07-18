Во «Вкусно — и точка» объяснили причину сбоя в приложении сети 18 июля

Ранее KP.RU сообщал, что сбой в работе мобильного приложения «Вкусно — и точка» произошел в пятницу, 18 июля. Согласно данным сайта Downdetector, более тысячи пользователей сообщили о проблемах с использованием приложения. При этом сайт ресторана работал без перебоев.