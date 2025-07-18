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Во «Вкусно — и точка» объяснили причину сбоя в приложении сети 18 июля

Причина сбоя в работе приложения «Вкусно — и точка» связана с провайдером.

Источник: Комсомольская правда

Причина сбоя в работе приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вечером в пятницу, 18 июля, была связана с провайдером. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина — сбои в работе провайдера», — сообщили представители сети ресторанов.

Во «Вкусно — и точка» отметили, что в настоящий момент компания совместно с партнерами ищет решение для устранения сбоев в работе приложения. Представители сети также принесли извинения клиентам за неудобства.

Ранее KP.RU сообщал, что сбой в работе мобильного приложения «Вкусно — и точка» произошел в пятницу, 18 июля. Согласно данным сайта Downdetector, более тысячи пользователей сообщили о проблемах с использованием приложения. При этом сайт ресторана работал без перебоев.