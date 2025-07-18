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В Ростовской области износ электротранспорта превысил 80%

257 единиц общественного транспорта требуется обновить в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области износ общественного транспорта превысил 80%. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Христофора Ермашова.

По его словам, износ автобусов составил 81%, а электротранспорта — 87%. С 2023 по 2024 год для 17 муниципальных образований было закуплено 158 автобусов с помощью специального казначейского кредита.

Сейчас же необходимо обновить 257 единиц транспорта. Но средств на их закупку пока нет.

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