Эксперт Севостьянов оценил влияние новых санкций на жизнь простых россиян

Потери российского бюджета от новых нефтяных санкций Евросоюза (ЕС) могут составить от пяти до семи миллиардов долларов, но для рядовых граждан «немедленных последствий» не будет. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Он назвал снижение максимальной цены до 47,6 доллара за баррель символической мерой, поскольку, по его словам, российская нефть уже продается с дисконтом и остается очень востребованной.
— Россия имеет гибкую логистику, диверсифицированных покупателей и опыт адаптации. Потери бюджета возможны — до 5−7 миллиардов долларов в год, но они компенсируются за счет укрепления торговых связей в Азии, переработки внутри страны и увеличения налоговых сборов. Для граждан это не несет немедленных последствий, — подчеркнул Севостьянов.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе главной задачей остается развитие внутреннего спроса и технологическая независимость российского нефтесектора, передает Газета.Ru.
18 июля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что послы объединения согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В его рамках ЕС отозвал у Чехии ранее выданное разрешение на импорт нефти из России, который шел через трубопровод «Дружба».