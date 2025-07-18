Эксперт Севостьянов оценил влияние новых санкций на жизнь простых россиян

Потери российского бюджета от новых нефтяных санкций Евросоюза (ЕС) могут составить от пяти до семи миллиардов долларов, но для рядовых граждан «немедленных последствий» не будет. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.