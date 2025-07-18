Налоговая заблокировала счета Юрия Антонова

Кроме того, в начале ноября прошлого года налоговая заблокировала счета комика Гарика Оганисяна. Юморист не смог прийти в ведомство, чтобы отдать долги, так как в России его могут осудить за оправдание терроризма. После начала специальной военной операции артист отправился в Армению. Там он столкнулся с депрессией и отсутствием работы.