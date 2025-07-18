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Налоговая заблокировала счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о блокировке банковских счетов певца и композитора Юрия Антонова. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур. Фокус».

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о блокировке банковских счетов певца и композитора Юрия Антонова. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур. Фокус».

Артист официально числится в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается исполнительным искусством. При этом к текущему моменту операции по счетам Антонова заморожены.

— На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам, — говорится в материале.

Счета уехавшего из России комика Александра Долгополова также были заблокированы. Юридическое лицо юмориста на момент решения налоговой числилось как действующее, однако все его денежные счета оказались заморожены.

Кроме того, в начале ноября прошлого года налоговая заблокировала счета комика Гарика Оганисяна. Юморист не смог прийти в ведомство, чтобы отдать долги, так как в России его могут осудить за оправдание терроризма. После начала специальной военной операции артист отправился в Армению. Там он столкнулся с депрессией и отсутствием работы.